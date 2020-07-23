健保署去年開始全面給付C肝新藥，只要病患帶有C肝病毒均可接受治療。醫師表示，今年開放的名額有5.1萬人，受疫情影響，使用狀況未如去年同期熱烈，目前尚有2.8萬名額可使用。

C肝會誘發不尋常的免疫反應，引起肝內及肝外的慢性發炎，除導致肝硬化與肝癌，還會使肝臟以外的器官發生病變。根據台灣大型臨床研究，罹患C肝者，肝硬化、肝癌死亡風險倍數將提升至5倍及21倍。

林口長庚醫院副院長、基隆市肝病防治協會理事簡榮南指出，國人十大主要死亡原因中，有6疾病(惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、腎臟病、慢性肝病及肝硬化)與C肝有關，而國人十大癌症中有3大癌（肝癌、攝護腺癌、食道癌)，與C肝有關，若未及時治癒，恐會成為健康的不定時炸彈。

衛福部長陳時中表示，考量C肝對國人的衝擊，衛福部自2017年每年編列全口服新藥治療預算，幫助民眾遠離肝病與肝外病變。從最早的20億元、60億元到今年的80億元，今年預算看起來比較夠用，總共治療了9萬多個人，即將邁向10萬。10萬的人數，代表救了10萬個家庭免於肝硬化和肝癌的風險 。

簡榮南表示，C肝不治癒，不僅糖尿病、腎臟病會惡化，心及腦血管疾病、三高風險也會增加，進而提升死亡風險。過去14年來，因採取的是干擾素治療，副作用包括掉頭髮、憂鬱，也有少數人出現自殺傾向，相當辛苦，因而總治療人數只有10萬。

隨著醫療進步，目前的藥物療程短，只需8周或12周，治癒率達98％。簡榮南提醒民眾，今年可使用新藥的名額總共5.1萬人，目前已有2.3萬人接受治療，還有2.8萬的名額，提醒病患多利用，唯有早篩早治，才能避免惡化，並降低共病治療的醫療成本。

(中時 )