（左為工總理事長王文淵、右為立法院長游錫●。圖／立法院提供）

工總理事長王文淵今（23）日拜訪立法院長游錫●，工總認為，勞基法、環保、金融、財稅方面的法令，都還停留在過去的價值觀，盼未來立院有關兩岸、產業立法或修法，能強化與工業界溝通。游錫●也建議工總建立「國會聯絡人」機制，以利更快掌握立院動態，工總也允諾回頭安排專責窗口。

立法院長游錫●今早在秘書長林志嘉、顧問洪慈庸、處長吳慧玲等人陪同下，會見「中華民國全國工業總會」王文淵理事長一行16人。

游錫●會中表示，希望工總能針對國民所得、國家發展意見不吝提出建議。王文淵表示，台灣的生活水準提高，主要是靠工業，此次拜訪立法院，是希望立院日後通過有關工商業和兩岸相關的決議、法案前，能多舉辦公聽會等和工總團體溝通討論。

王文淵認為，無論是從過去工廠法延伸而來的勞動基準法，或是環保、金融、財稅方面的法令，都還停留在過去的價值觀。對此，工業界非常樂意提供意見，讓台灣法律可以追上5G新時代，一起為台灣的未來打拼。

與會人士轉述，游錫●當場提2點建議，第一，是建議工總比照政府部會，建立國會聯絡人機制，以利隨時掌握立法院的議事動態，適時的提出公聽會需求提供業界意見，避免過去曾發生公聽會、座談都辦完了，產業界看新聞才知道的情況。

第二，游錫●認為，現在的立院和過去不同，現在的立法院是進化的、專業的也是開放的，就是希望讓人民也能參與立法、提出意見，讓法令更完備。若工總未來對於特定議題有其政策主張，建議可以直接提出「工總版」的修法、立法建議，並直接主動拜訪黨團、立委闡述理念，因為由立委發動修法、立法是最快的，此舉將能提升立法效率。

對於設置類似國會聯絡人的專責溝通窗口，工總也允諾，將回去盤點內部，安排專責窗口。雙方晤談1個半小時後，在致贈紀念品後於近午結束。

(工商 )