交通局指出，地下3層停車場，設置有無障礙車位、親子車位、低碳車位等便民服務。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

南屯區水安公園地下停車場23日啟用，由副市長陳子敬（中）主持，各界代表一起參與共襄盛舉。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

因應捷運綠線年底通車！台中市政府規畫捷運綠線G10水安宮站，除興建地上4層捷運設施，更斥資3億4839萬元增闢地下3層停車場，23日地下2、3層共104格汽車停車位率先啟用；交通局強調，後續將再開放291格機車與77格自行車停車位，滿足周邊停車需求帶動鄰近商圈發展。

台中捷運綠線G10水安宮站地下停車場23日啟用，由副市長陳子敬主持，交通局長葉昭甫、台中捷運公司董事長林志盈、台北市政府捷運工程局第二區工程處長陳俊宏，及市議員劉士州、朱暖英、張耀中等到場共襄盛舉。

陳子敬指出，市府正推動轉乘設施併建停車場方案，除年底將通車的捷運綠線G10水安宮站規畫地下停車場外，豐原火車站旁的豐原轉運中心也將設置立體停車場，捷運松竹站也規畫舊社立體停車場，提供更多交通工具選擇，大幅提升便利性。

葉昭甫表示，為加速停車場完工，104年10月30日商請台北市政府捷運工程局，在台中捷運綠線工程3方協議書中增加代辦興建工程，原本設置於地面上的機踏車停車空間，整併至地下停車空間，地上則規畫為水安公園廣場，提供捷運基地少見的大面積綠化，提供市民安全的乘車動線。

葉昭甫強調，交通局配合捷運綠線年底通車，沿線將陸續規畫停車場，包括舊社停車場計畫、鄰近松竹站的重畫區設置立體化及平面停車場等；路邊也將設置3000格停車格，滿足民眾停車需求，鼓勵大眾多搭乘捷運推動低碳運輸。

(中時 )