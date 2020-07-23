中美對立情勢擴大，台股開低震盪收黑，且外資走股匯出，新台幣盤面雖升值，但實質匯價跟著走弱，至尾盤又見豬羊變色、由升轉貶，收在29.536元兌1美元，貶值0.9分，終結連續四個交易日漲勢，台北外匯經紀公司成交量6.6億美元。

外匯交易員指出，計畫趕不上變化，台股及新台幣近期因外資流入加碼的效應，持續上演股匯雙漲行情，但美國突然關閉大陸在德州的領事管，與大陸對立的情勢急劇升溫，金融市場也應聲受挫。外資賣超台股90億元並且偏匯出，大盤小跌60點，仍守住12,400點之上，新台幣扣除前一個交易日央行作價部份後，實質匯率也走低，反倒出口商順勢進場拋匯，支撐新台幣僅小幅貶值。

外匯交易員認為，中美對立情勢難料，加上國際肺炎疫情仍嚴峻，金融市場震盪不變，接下來關注中美情勢及疫情發展，外資進出仍主導新台幣升貶，短線應是轉為區間偏弱整理格局居多。

(工商 )