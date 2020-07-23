高雄前市長韓國瑜被罷免，市長補選將在8月15日進行投票，但現在的代理市府卻不時傳出槍擊案等社會案件。與韓國瑜家友好的台中菜農林佳新透露，過去韓市長今年4月進行「春安演習」，卻遭綠營嗆，讓他有感而發。

原來，本報今(23日)報導，高雄市今中午疑似又發生槍擊案件。在仁武一處工地內，有2名工人因口角起糾紛，其中一人盛怒之下疑開槍打傷對方腳部，受傷男子當場倒地哀嚎，被送往醫院急救，院方急救時因疑似發現傷口是槍傷而通報警方到場了解，受傷男子目前無大礙。警方到場後發現，因2名工人在工地發生口角，但是其中一方盛怒下，疑似掏出槍枝向對方射擊示威，目前正深入調查。

相關槍擊案，也讓林佳新在臉書發文提到今年4月，時任韓國瑜市長，重啟警方「春安演習」，卻被民進黨高雄市議員康裕成批評，「不用心紓困，卻把高雄人當小偷、強盜，處處提防，整天出怪招」。讓他感嘆表示，「榮光高雄，準備航向偉大的航道吧！高雄日常就是這樣樸實無華嗎？」。

而據警政署的「警政統計查詢網」統計數據顯示，全台直轄市六都以台南市發生13件槍擊案最多，第二名是高雄市12件緊追在後。且近5年傷害、恐嚇取財、妨害自由、刀械槍枝等4大犯罪案件中，高雄增加了690件，攀升的速度是六都之首，台北市則略少一些，排在第二名。

警政署統計 六都刑案總數概況。(圖/翻攝自 警政署 警政統計查詢網)

(中時新聞網)