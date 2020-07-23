周昭陽堅持不用化學藥劑，種出友善無毒的洋菇。（許素惠攝）

金億陽洋菇農場的洋菇穩定供貨給全聯、家樂福等賣場。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮金億陽洋菇農場負責人周昭陽原經營運輸事業，因為兒子一句「老師說要環保不能燒稻草」童言，10餘年前開始義務替農民收稻草碎化發酵成培養土，堅持不用化學藥劑種出友善無毒洋菇，月產10多公噸，年去化2000公噸稻草，成為國內數一數二洋菇大場，獲選為今年履歷達人。

周昭陽從運輸業轉農，兒子不經意的話是關鍵，他回憶，兒子小學時有天放學回家，心情不悅地說，「到處都在燒稻，臭死了，老師說現在全球暖化，如果不節能減碳、做環保救地球，很快就會世界末日了！」那時他已經轉收蔗渣、玉米葉等農廢做為牛飼料，於是加收稻草，但養牛戶擔心農藥殘留而拒絕，大批稻草頓時不知如何消化，最麻煩的是，天乾物燥時還常起火燃燒。

「還好天公疼憨人」周昭陽指出，當時有位種洋菇的林先生得知，主動找上門，計算1間50坪大的出菇室，一次可消耗5噸稻草，如8間每6天做一次稻草堆肥，1年可消耗300公噸稻草，稻草才有出處，但自己正式種時卻遭遇諸多困難，包括蓋好的菇室全被徵收做交流道，最慘的是，初始不知道如何控制堆肥發酵過程，常常長出墨水菌，許多種洋菇的前輩都說沒救了，要他收起來不要做。

但周昭陽不氣餒，突然想起農試所菇類栽培訓練班的老師們，他一一登門拜訪討教，也請專家到菇場來，找出問題源頭修正，耗時1年總算摸索出種洋菇的方法，產量亦漸漸進入佳境。但接下來卻遇到販售問題，因無通路，只能看著包裝好的洋菇放在冰庫裡慢慢發黃最後壞掉。

周昭陽表示，當時有些不肖業者向他推銷漂白劑，但他秉著「自己不敢吃，絕對也不能賣給別人吃」的理念悍然拒絕，堅持友善無毒，幸好經毛遂自薦後，獲全聯賣場青睞，在2016年6月起加入產銷履歷行列，讓消費者吃的安心無負擔。

周昭陽估計，目前每月至少生產10多公噸洋菇，可以消化2000公噸以上稻草，減少農民露天燃燒稻草造成空汙，以及視線不良導致的交通危險，讓農業成為循環綠經濟。

(中時 )