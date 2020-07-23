數據顯示南韓第二季經濟陷入衰退，以及美中緊張局勢不斷升高，使投資信心更受打擊，周四南韓KOSPI指數收跌0.56%，為2,216.19點，連跌第2日。

南韓第二季國內生產毛額（GDP）經季調後較第一季萎縮3.3%，不僅創下1998年首季以來最劇烈的萎縮，並較經濟學家預估的季減2.3%更為惡化。受新冠肺炎疫情衝擊，南韓亦步上日本、泰國與新加坡後塵，第二季GDP為連續兩季負成長，宣告經濟陷入技術性衰退。

全球第二大記憶體晶片廠SK海力士警告下半年前景不明，股價下跌近1%。現代汽車大漲5.2%，因營業利益跌幅小於市場預期。三星電子下挫1.1%，網站服務商Naver與即時通公司Kakao分別漲5.2%與 3.6%。

今日外資賣超韓股2100億韓元，機構投資人賣超5910億韓元，散戶投資人買超7790億韓元。

韓元收跌0.17%，報1,197.3兌一美元。

(時報資訊)