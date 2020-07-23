華科集團PCB廠—瀚宇博(5469)及精成科(6191)今天除息，受惠於遠距生活及宅經濟，瀚宇博及精成科不僅第2季財報出色，第3季營運也可望維持高檔，今天瀚宇博盤中股價大漲，幾乎完成填息，精成科亦填息約70%。

居家辦公及線上教學因疫情需求大增，搭配宅經濟發威，讓瀚宇博及精成科業績自第2季展現強勁成長力道，其中瀚宇博第2季合併營收為117.03億元，季增35.22%，為去年第3季以來單季新高，累計上半年合併營收為203.59億元，年成長0.36%。

瀚宇博董事長焦佑衡在日前股東會表示，瀚宇博一直固守在NB等產業，第2季NB及伺服器等產品開始轉旺，公司非常忙碌供應客戶需求，第3季還是很忙碌，第3季還不錯，可望維持第2季水準，不過，全球疫情沒有很快結束的樣子，各國人員無法自由流動，無法判斷第4季會不會有影響。

就產品來看，目前PC與NB佔瀚宇博營收比重約40%到45%，公司近幾年積極佈局網通設備、IPC及伺服器等，網通產品佔比已拉升至15%，預估未來佔比還會攀高，伺服器佔比亦由過去的個位數攀升至10%，至於原本佔比約6%到8%的遊戲機，因今年遊戲機廠新機上市，可望較往年增加1%到2%。

精成科第2季合併營收為56.16億元，季增24.72%，由於營收規模放大且產品組合較佳，法人預估，精成科第2季獲利可望遠優於第1季，累計上半年合併營收為101.21億元，年減2.08%。

精成科表示，由於來到傳統旺季，預估個人電腦動能可望延續，第3季營收仍可持穩，在業外的部分，公司持有華新科股票15000張，預計將可取得股利收入約8300萬，有助於推升全年獲利。

(時報資訊)