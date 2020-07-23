匯僑設計(6754)今日下午上市前業績發表會，預計將在8月下旬掛牌上市，公司專精在提供品牌規劃、室內空間設計、工程發包及傢俱生產的整合型服務。面對新冠肺炎疫情，董事長王秀卿表示，疫情的影響並沒有想像中那麼大，公司服務的客戶都是很高端、集團式，很幸運的是只有幾家要求延緩收款45~90天，並不是太多，公司有接近10億元的資金可以來運作，與客戶共體時艱是很重要的，但沒有太大的影響。

匯僑設計目前資本額為6億，108年度營業收入為42.2億元，稅後淨利為2.05億元，每股盈餘為3.67元。今年上半年度營運及獲利受疫情影響不大，預期未來除高端精品零售產業隨疫情趨緩將逐步復甦，而分散製造、分散市場及分散辦公成為新趨勢，可望帶動商辦裝修需求增加，另都更危老改建政策推動及高齡化社會常照和醫療健康相關產業發展等，都將為裝修市場提供新的成長動能，匯僑設計未來營運仍可望持穩。

匯僑設計業務範圍不但已涵蓋精品零售店面、高星級飯店、購物中心、商務空間等領域，業務區域亦從台灣地區延伸至中國大陸、港澳、亞太地區、歐洲、北美國家等地區，逐步將業務拓展邁向全球化。客戶包括國際精品同業、購物中心、飯店、機場、企業與公共空間經營者，一系列著名作品包含台北101、LVMH、Gucci、Dior、Cartier、Bvlgari在中、港、台的精品零售店、Apple(美)與星巴克上海旗艦店、台南晶英酒店、Maserati展示中心、Tesla(美)台灣總部、鼎新台中軟體營運總部、鼎捷上海總部、台積電與旺宏電子展廳及廠辦等。

(時報資訊)