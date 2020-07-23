美國無預警拋出「中國駐休士頓總領事館將於當地時間7月24日關閉」，陸方也強硬回應，「中方必將作出正當和必要反應」。外界關注，陸方會針對大陸哪個城市的美國領事館開鍘？據《港媒01》研判，「美國駐華使團規模將被削減，香港首當其衝」。

報導引述北京大學國際關係學院副院長王逸舟在《當代世界》雜誌2017年第9期刊發的〈中國外交能力建設新課題：以外交官人數的歷史變遷為案例〉，該文預估，「自2015年至今，外交部的外交官總數一直維持在5,500至6,000人左右，該數字包括在國內工作及駐外的外交官」。因此，按照王逸舟的數據，權當大陸駐外外交官總數高達5,000人（極高的預估），以此評估，大陸駐美使團大抵也會是2006年「170人」規模的2倍。

單論香港中環花園道26號的美國駐港澳總領事館，據香港前保安局局長李少光2014年表示，1997年主權移交前，該領館便有600名員工，主權移交後則多達逾千人。美駐港澳總領館發言人當時曾回應稱，該館只有140名美國員工（及180名香港僱員）。李少光「餘千人」的表態應該未區分美國籍和香港籍員工，但是美方「140人」所指的應該也僅為外交身份的工作人員，不包括該領館內諸如美國中央情報局（CIA）等其他機構的人員。

從這個角度來看，如果陸方要藉着美方此次舉動來「平衡兩國外交領事人員」，那麼美方駐陸外交使團規模便有極大的「被削減空間」。「而香港作為美國派駐人員最多的駐華總領事館，絕對會首當其衝。」

其實，由此聯想到大陸中央落實《香港國安法》過程中果決的態度，以及「主要針對外部勢力」的陳述，再看回大陸駐美大使館「美方不要搬起石頭砸自己的腳」的表態，人們更應該意識到的是，中央無疑會在未來一段時間內，針對以美國為首的「外部勢力」，大力落實治港政策中的「對外」程度。

「甚至可以說，美國此次勒令關閉中國駐休士頓總領事館的決定，為中央在香港推動相關工作提供了一大契機。」分析指出，而這也再次凸顯了陸美動態與香港密切相關的本質。

(中時 )