屢於國際影展抱獎的台灣奇幻愛情電影《怪胎》昨一口氣於台北、新北、桃園三地舉辦學生免費試映吸引近700位學生搶票排隊，導演廖明毅率主演林柏宏、謝欣穎驚喜突擊台北場，除收穫滿滿觀眾好評外還就地辦起臨時見面會與觀眾一一合影，排隊人龍蔓延西門町電影街，堪稱口碑、人氣齊發。謝欣穎23日在臉書謝謝學生場的觀眾熱情支持：「希望看過的人除了有娛樂到你們之餘還可以在片中到領悟什麼，然後學以致用，最後最重要的，不要爆雷！ 讓接下來觀賞的朋友們也可以跟你們有一樣的感受。」

電影《怪胎》敘述兩個不符合社會標準的邊緣人柏青、陳靜相識相愛的過程，自台北電影節就好評不斷，從背景設定到逆轉大結局都有違一般愛情片套路，將愛情中的甜與澀深入淺出地描繪，導演廖明毅昨驚喜現身映後，上台就搞笑嗆觀眾：「請問現場有國中生嗎？有沒有談過戀愛？會不會看不懂？」說完還笑說現在小孩都很早熟，目標就是讓《怪胎》成為全台最多小學生進廳觀賞的愛情片！

有觀眾提問為什麼片中謝欣穎在發現感情出問題時不即早選擇自我調適，廖明毅不假思索的回答：「因為愛情就是這樣。愛情絕不是你想得那麼簡單，說什麼就是什麼；所有你認為很蠢的錯誤，我們每個人在愛情裡肯定都會犯。」謝欣穎也笑說：「到現在還是有網友會留言「《怪胎》是不是恐怖片？其實「怪胎」只是角色設定！導演想要探討的就是很簡單的『承諾』兩個字；你不需成為怪胎，也會對電影內容很有共感，因為所有人在面對愛情都是一樣的！」說完還不忘提醒觀眾將電影的精彩結局就留在廳內，離場後一個字也不許透露；另有觀眾問林柏宏對「渣男」的角色有什麼想法，林柏宏大笑喊冤：「大家看完電影應該知道我其實不是真正的渣男吧！林柏宏本人也不是喔！」《怪胎》由滿滿額娛樂股份有限公司、牽猴子共同投資、出品，將於今年8月7日全台上映。

(中時 )