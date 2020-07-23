知名水彩畫家林英哲將天公壇的畫作送給廟方。（取自天公壇臉書／呂妍庭攝）

知名水彩畫家林英哲將天公壇的畫作送給廟方。（呂妍庭攝）

知名水彩畫家林英哲將天公壇的畫作送給廟方，廟方如獲至寶。（呂妍庭攝）

知名水彩畫家林英哲將天公壇的畫作送給廟方，天公壇主任委員林博文表示非常有意義。（呂妍庭攝）

朴子市長吳品叡特別回贈在地特色伴手禮給林英哲。（呂妍庭攝）

朴子國中校長曾崇賢以感謝狀表達校方對林英哲贈送畫作的感謝。（呂妍庭攝）

知名水彩畫家林英哲11歲那年受美術教育家吳梅嶺啟蒙，走入水彩世界，卻因忙於事業，直至75歲退休才全心投入水彩創作，當時還因視網膜剝離，一度靠著一隻眼睛完成創作，擅長畫農村風景、廟宇的他，日前特別完成家鄉嘉義縣朴子市天公壇的畫作，選在今23日送給廟方收藏，讓廟方如獲至寶。

已經80多歲的林英哲以一顆不忘本的初心，將台灣農村的自然景致與民情風土，通過水彩如實記錄地帶進畫裡，常常呈現出來的畫面寫實到就像照片一般，曾入選日本第25屆全國自然繪畫大賞，尤其他常常畫兒時的台灣鄉情、生活，總是勾起許多人的童年記憶。

長住在北部的林英哲，日前特地返鄉到天公壇走走，之後委請住朴子的親友代為拍下天公壇的廟宇特色、細節，靠著當時舊地重遊的印象和照片，林英哲完成一幅天公壇外觀畫作，看起來鮮活、生動。

今林英哲帶著太太把畫送到天公壇，為感謝林英哲，廟方特別舉辦感恩座談茶會暨受證朴子市榮譽市民典禮，包括朴子市長吳品叡、嘉義縣議員李國勝、市民代表、里長等人都來見證充滿傳承意義的一刻。

天公壇主任委員林博文強調，天公壇內外建築、妝佛工藝皆出自當代藝術大師之手，對於藝術的傳承與推廣是廟方的責任，這次能獲得林英哲老師捐贈畫作，對廟方來說非常有意義。

為回饋家鄉，林英哲還送了兩幅畫作給朴子國中，甚至同意授權多幅畫的翻印權給校方做為美術教學之用，要替嘉縣的美術教育出分力。朴子國中校長曾崇賢除感謝林英哲，也說接下來將聯合縣內有美術班的學校辦畫展，屆時將舉辦與大師有約座談，邀林英哲老師和學生與談，深植嘉縣的美學文化。

(中時 )