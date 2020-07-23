新竹縣「民安6號」演習，演練巴士翻覆搶救傷患。（羅浚濱攝）

新竹縣23日「民安6號」演習，上午在縣府會議室進行兵棋推演，下午轉往明新科大停車場，模擬颱風豪雨又逢新城斷層發生芮氏6.8強震狀況，有700人次投入相關應變演練，加強國軍部隊和民間團體合作，提升災害緊急應變能力。

國防部副部長張冠群在實兵演練會場頒發加菜金後表示，這次演習規畫非常完整，除讓各單位熟悉救災動作外，更重要的是縣市政府利用這個機會，整合協調民間、政府、國軍等單位的能量，能夠應變未來突發的災害。

縣長楊文科表示，藉由演練讓各單位熟悉各項災害搶險工作，建立更好的橫、縱向互援網，才能第一時間應變到位，使災害損傷降到最低，此次民安6號演習的表現亮眼，是縣府與國軍、民間團體共同努力的成果。

此次演習內政部空中勤總隊直升機及竹縣無人機參與救援偵搜任務，動員竹縣各防災編組單位、民間救難團體及國軍部隊共700人次，演練颱風來襲各項整備工作，震後房屋倒塌人命救助及巴士翻覆搶救啟動大量傷患機制16大項，各單位演練人員動作確實，顯現竹縣平時對防救災工作的重視。

(中時 )