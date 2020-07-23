匯豐(台灣)商業銀行與伊甸社會福利基金會合作，投入新台幣1000萬元推出「給我一個機會：扶植身心障礙者就業服務」兩年計畫，幫助近500位身心障礙朋友發揮自身優勢投入職場，進一步找到生命價值，今日由匯豐台灣風控長曾德誼代表滙豐致贈支票予伊甸，為雙方合作推動身障就業寫下重要的一刻。

新冠疫情影響全球經濟，儘管台灣疫情趨緩，但5月失業率4.07％仍寫下近8年來同月新高，顯示就業市場的回溫仍需時間；其中，全台118萬名身心障礙者的就業機會與環境更具挑戰，2019年統計失業率達8.1％，大幅高於整體失業率。

曾德誼表示，後疫情時代的就業等議題已變得更加重要，而協助弱勢族群就業的行動也亟需各界之協助。作為一個重視多元與共融(diversity and inclusion)價值觀的企業，匯豐台灣在關注身障就業的議題投入多年，除了進用身障者作為正職員工外，支援需要協助的社區與社群，培養其『未來技能』以及『就業力』，亦是響應集團支持可持續增長的策略中相當重要的一環。希望透過這次與伊甸的合作，我們能扮演拋磚引玉的角色，號召社會各界投入更多資源，協助身心障礙者的就業服務需求。

匯豐與伊甸所推動的扶植身心障礙者就業服務專案，屬於匯豐集團高效專案計畫(Future Skill High Impact Project)的重點項目之一，目的是希望提升社會大眾關注身心障礙者就業問題，並在兩年的計畫中，藉由多障別、多功能化的職業訓練，透過「就業前準備」、「就業媒合與穩定就業」以及「就業支持」等三階段輔導，協助近500名身障者提高職場適應能力，進而能夠經濟獨立，增加家庭經濟收入；此外，匯豐也鼓勵公司員工透過志工活動與身心障礙朋友分享理財知識，提升身心障礙者的金錢管理觀念，也能及早規劃未來的退休生活。

伊甸基金會表示，隨著《身心障礙者權利公約(CRPD)》的施行，相關權利意識逐漸抬頭，但身障者相對仍處於低勞動參與率、高失業率、低薪等就業不平等的勞動困境。根據衛生福利部調查，21.5％的身心障礙受僱者仍從事非典型勞動工作，其首要原因為「找不到合適的全時正職工作」，顯示台灣身障者始終面對就業不平等的困境。伊甸社會福利基金會執行長林文賓在會中亦感謝匯豐願意與伊甸攜手推動身障就業服務亦題，並希望在後疫情時代，有更多企業可以共同支持無障礙生活計劃，一同打造更健全的就業環境。

(中時 )