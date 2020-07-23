美國以保護美國人民智慧財產與個資為由，21日突然要求大陸駐休士頓領事館於72小時內關閉，引起兩國外交衝突升溫。對於美方指控，休士頓總領事蔡偉接受美媒訪問時反駁美方指控，直問「證據在哪裡」。

據休士頓當地媒體KTRK報導，蔡偉在得知領事館遭美方要求關閉一事感到震驚與驚訝，表示從來沒想到會遭受如此對待，「我們為了促進友誼和相互了解而來的」。報導指出，若一國通知駐點外交機構必須關閉，通常情況下會先透過外交管道通知。

至於是否緊急焚燒秘密文件，他回應表示，這是標準作業，許多國家的外交官在離開外國崗位之前，都會先焚毀其內部文件。被問到是否正如美國務院指控該領事館涉及經濟間諜，或者竊取美國商業機密，才導致領事官遭要求關閉，蔡偉反控這些都是「謊言」，並表示無論是高級外交官，還是初階外交官，第一門課的就是必須講真話與事實，「美國人的法治標準是「在被證明自己有罪之前，你是無罪的，那證據在哪」？

此外，媒體也引述《紐約時報》報導中，國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）指出休士頓領事館是大陸解放軍在美國進行盜竊研究成果的「中樞」，並指大陸駐休士頓總領事和另外兩名外交官最近被抓到持假證明，護送多名中方旅客到當地機場一架包機的登機區域。對此，蔡偉表示，他說他和工作人員只是在護送一些大陸留學生搭乘包機，並給學生們一些個人防護裝備，以及返回大陸後如何隔離的指示。

對於報導中稱外交官持假證明，蔡偉稱媒體仍有太多事要去查核真相，「你雖然說謊或假話100次，也不會讓其成真」。

(中時新聞網)