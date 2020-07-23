韓瑜出席活動聊拍戲近況。（冠軍團隊提供）

韓瑜出席活動聊拍戲近況。（冠軍團隊提供）

「台劇女神」韓瑜休息一年多，近期回歸演出立新八點檔《天之驕女》，並與黃少祺再度配對演夫妻。她23日出席「冠軍百大女神頒獎典禮」並結合公益，捐贈善款給「紅心字會」幫助暑期貧困家庭兒童，她受訪時表示，《天之驕女》是她從影以來「尺度」最大的一部戲，但不是床戲裸露尺度，而是表情很「羞恥」！

韓瑜首度在《天之驕女》挑戰飾演反派美豔人妻，她說這家庭一家都反派，態度總是要很不屑，對她來說是很難的角色，開拍第一個鏡頭她就NG，因為光是她要拿起水杯、喝口茶，看著黃少祺走過來，就已經緊張到手抖不止，「前十集限定的激情戲」更是讓她拍到骨頭都快散了，她苦笑說：「凱哥（導演馮凱）很厲害，不愧是拍過A片的人，他說不會讓你們露很多，但會讓觀眾覺得害羞激情！」

她透露近日剛拍完一場激烈床戲，從晚上9點多拍到凌晨1點，她和黃少祺在床上滾很久，「是我畢生最大尺度，而且還一票人圍觀。幸好是單機，如果四機拍攝會更多人圍觀！」雖然這場床戲穿著衣服，但反而因此必須有更多情緒、表情，還要咬耳朵、手伸進大腿，很多鏡頭的表情都讓她覺得「滿羞恥的」，「我問過導演這應該可以用年輕人去滾吧，但凱哥說就算到中年還是可以有激情！」聽到導演喊卡時的聲音滿高昂，顯然應該有覺得開心滿意吧！

沒想到拍完床戲，隔天又是一場她與黃少祺夫妻在浴室爭吵的戲，吵到後來，黃少祺又用吻壓倒她，然後再把她舉起來放在洗手檯上繼續狂吻，「他是殺人機器，一直把我壓在洗手檯上，而且重覆四、五次，拍完我整片大腿真的全都瘀青！這部戲對我來說真的太可怕了，心理壓力真的很大！」但她也坦言這角色演起來很過癮，因為情感衝突濃烈，很有層次，有悲也有喜，自己也開心可以挑戰這樣的角色和演法，並且得到認可，雖然過程一點都不輕鬆，且直到現在都還是戰戰兢兢、無法放鬆。

被問起感情近況，與孫協志已經離婚五年的她直率表示，「不要再寫我是誰誰誰的前妻！可以嗎？可以把他名字去掉嗎？」至於是否有關注孫協志與夏宇童認愛新聞，她也直截了當表示：「不甘我的事！生活已經分開，他想怎樣是他的事。不需要他的痕跡再在我的生命中，我們已經走過那一段人生經歷啦！」強調人生那街但已經結束，彼此已經沒有關係。兩人離婚賣掉房子後，她也搬離那一區，另外租屋而居，雖然有期待再買房，但也考慮以後要去住養老院。

她坦言，不想為了讓媒體報導時蓋過「XXX前妻」就隨便再找一個人，「我真的超宅，這一年多都躺在家裡沙發看小說，而且可以叫外送，都不用出門，頂多跟姊妹們出去吃飯」，三不五時會跟同樣單身的何蓓蓓互問彼此還活著嗎，她曾有一星期沒更新動態，何蓓蓓就趕緊叫她助理去敲門看她在不在。

韓瑜說自己現在看待感情的心態很老，處在「平靜無波」狀態，不管開心、不開心都不會有太大起伏。被問都沒桃花嗎？她苦笑答：「我要去哪裡找機會？是要找外送員嗎？」

(中時 )