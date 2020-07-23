東元去年8月與哥本哈根基礎建設基金(CIP)簽約，拿下彰化彰芳及西島兩風場陸域升壓站工程統包案，今(23)日假彰化縣鹿港鎮，舉行開工祈福典禮，將展開陸域升變壓站及相關設備建置，預計2021年底、2023年底分別併入台電變電站，併聯發電可提供60萬戶用電需求。

東元指出，東元拿下CIP彰化彰芳及西島兩風場陸域升壓站工程統包案，今日由開發商CIP彰芳暨西島離岸風場計畫執行長Dennis Sanou、開發長許乃文、彰化縣議會謝典林議長、泰興工程董事長陳尚榮及東元電機總經理連昭志等人，共同主持開工祈福儀式。

東元總經理連昭志表示，「東元擁有承攬台電綠島電廠、蘭嶼電廠、宜市變電所、北南區處饋線自動化等相關統包工程之豐富經驗，目前也已取得離岸風電900MW的陸域統包工程，再加上自有電力設備等優勢，東元將積極爭取如海龍、福爾摩沙III等第三階段離岸風電變電站工程，以及儲能等再生能源的工程案件，全力邁向國內再生能源工程領域的領導品牌。」

東元指出，東元與泰興工程合作，負責彰芳暨西島風場陸域工程之設計、土建及機電工程，並整合兩處風場的輸出電力，銜接至陸上新設變電站，再傳輸至台電變電所加入供電網路，兩離岸風場總裝置容量為600MW。預計2021年底併網發電100MW、2023年底併網發電500MW。本次工程一項特色是有效與及時掌握風場與變電站運轉狀態，整體變電所將規劃完整之遠端監控系統，建置成可遠端操控之無人變電所。東元強調，東元十分重視工程的施工品質和環保項目，採用符合環保規定之施工機具並隨時監控施工空氣品質和噪音。

東元指出，離岸風電強調高規格之工安和工程品質，缺一不可，透過持續累積之經驗，有信心在未來繼續爭取其他風場工程，要為台灣離岸風電在地化，打下穩固基礎，進而爭取亞太風電市場的商機。

彰芳暨西島離岸風場開發長許乃文表示，「陸上變電站是彰芳與西島離岸風場的第一個施作工程項目，代表CIP在國產化的投入已開花結果。本次陸上變電站施工，即是以高於政府的國產化要求，以統包方式委由東元執行，使本土化落實率達百分之百。CIP期望未來區塊開發國產化的政策能穩健維持項目制，讓國產化成果得以延續。」

台灣首度建置離岸風電風場，對國內業者是一大挑戰。東元表示，東元身為台灣製造大廠，唯有在地建立供應鏈，才能提升國內離岸風電的產業技術力和維運能力。東元有技術力更有企圖心，要和合作夥伴一起努力，加速台灣風電產業供應鏈的生根，全力落實在地化及推升國產化的目標。

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