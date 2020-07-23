大陸新疆阿勒泰地區吉木乃縣有民眾在一處水坑發現一種生物，有10多對足，還有黑色眼睛凸出在頭部兩側，身體則呈現草黃、紅色，外型比像是蝦，經專家鑑定，這是有2億多年歷史、與恐龍同時代的季節性水生甲殼動物「仙女蝦」，牠的卵甚至能存活萬年、即使在100度的沸水仍能存活！

新疆吉木乃縣驚現與恐龍同時代活化石「仙女蝦」。（圖／梨視頻）

當地的地質人員在勘查時，在綿延數公里的克孜里塔司山脊上，發現了總數超過1000個的古冰川冰臼遺迹。這些冰臼直徑大小不一，最大的達數公尺以上，小的則如拳頭般大小，星羅棋布形成獨特的自然景觀。

所謂的冰臼是古冰川運動的產物，在吉木乃縣境內有1000多處冰臼遺迹，主要是分佈在克孜里塔司山和草原石城景區，而專家在這些冰臼裡面發現奇特的小生物，這些小生物有紅色的分岔尾巴、草綠或草黃色的身體，還有黑色的眼睛掛在頭部兩側，浮游時則像蝦子一樣彈跳。經專家鑑定，這種生物名為「仙女蝦」，但牠們並非是真的蝦，學名為「枝額蟲」，是2億年前就已現身地球，是與恐龍同時代的季節性水生甲殼動物，屬於遠古生物。

仙女蝦惡劣環境照樣繁殖。（圖／梨視頻）

仙女蝦在分類上屬於鰓足綱生物，一般體長約為2至4公分，有羽毛般的腳（鰓足）及蝦狀的尾巴，身體為螢光綠，尾部為橘紅色，活動時為腹面朝上的仰泳姿勢，由於色彩絢麗，外形優美，被形容為仙女蝦。

仙女蝦產下的卵可以抵抗乾旱、高溫或低溫等惡劣環境，又稱「耐久卵」。當降雨形成水池時，這些耐久卵能夠快速的孵化，並在短時間內成長、繁殖及產卵完成一生任務。

新疆發現2億年古生物仙女蝦。（圖／梨視頻）

除了在大陸發現仙女蝦，台灣2003在陽明山向天湖也首次發現仙女蝦的蹤影，隨後在小蘭嶼也發現牠們的蹤影，不過小蘭嶼仙女蝦與向天湖仙女蝦有明顯的差異；向天湖仙女蝦卵為圓形狀，小蘭嶼仙女蝦卵為金字塔狀。向天湖仙女蝦有明顯的雌雄個體，小蘭嶼仙女蝦在約近萬的個體中僅出現一至二隻雄性個體。另小蘭嶼仙女蝦體型較小。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)