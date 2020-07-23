行政院會今(23)日通過追加「紓困3.0」預算新台幣2100億元，全數以舉債支應；國民黨團總召林為洲稍早在臉書秀出「紓困3.0」預算書，指稱一本預算書僅有42頁，其中預算的總說明部分為6頁，總體預算就高達2千1百億元，平均一頁就是50億元，「真的是字字千金啊！」

林為洲表示，這本「紓困3.0」預算書是連一般各部會預算書常見的政策目標、實施內容、實施成果概述等等通通都沒有，這樣誰會知道先前追加預算執行績效？他質疑，「真的是紓困3.0，還是噱頭？別再騙啦！」

林為洲指出，「紓困3.0」應該要比前兩次追加預算來得更新、更好才對，但實際上很多項目都是所謂的「所需經費不敷數」，簡單來說就是錢已經先動用了，只是現在要「補票」。他舉例，擁有最大預算1千多億元的經濟部，其中「3倍券」總共要500多億，扣掉先前通過的預算還不夠3百多億，這一次再編好編滿。

對於政院在還沒通過預算就先動用的狀況，林為洲也質疑，仔細看預算項目才知道，「3倍券」發放還編列了行政、宣傳、發放等其他庶務經費，就高達22億元，其中推動「行政及廣宣經費」就要近2億元，而這些經費是可以讓教育部發2年的經費補助全國中小學營養午餐費。

林為洲諷刺說，已經動用的經費還可以稱3.0？他表示，絕對支持政府救產業、顧消費，但讓民眾辛勞大排長龍、憤怒看領券系統當機時，政府要先好好想想，現在民眾要的是什麼？哪些產業才是真正要紓困？而不是用一堆美麗詞彙，試圖撲滅民間與產業的怒火與焦躁才對。

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(中時新聞網)