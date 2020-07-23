擁有日出茶太等品牌的六角國際，全力推動APP會員經濟搶攻餐飲市場，今日發表兩大新武器「訂閱制」服務及「電子票券預購轉贈」功能，同時攜手全台最大運動通路摩曼頓推動「健康新生活」，透過異業合作會員導入消費好康，讓雙方近百萬會員享受美食的同時也多多運動增加抵抗力。

六角在2017年首創推出旗下跨品牌會員APP「六角美食通」，加入會員後可跨品牌跨門市消費累積點數，並兌換各品牌多項優惠，從早餐到晚餐，六角美食通一手包辦，目前已累積超過30萬會員。

進到六角美食通APP側選單＜享訂閱＞功能，只要支付訂閱金200元，6個月內可享有銀座杏子豬排及段純貞牛肉麵不限次數升等套餐的超有感會員權益；另外，新功能電子票券預購還可以轉贈親朋好友一同分享，單次購買電子票券10張，除了享有折扣優惠外，六角加碼再送1張，花10張費用即享有11次套餐，超划算。

六角也聯手台灣最大運動通路摩曼頓進行品牌APP會員互惠合作，摩曼頓的會員以18~35歲的年輕人及上班族為主力，這個族群除了愛運動外，也是美食吃貨的最大族群，在現今「智慧消費」時代，與六角攜手合作將會帶給會員享受更多消費紅利。摩曼頓將提供六角美食通APP會員100元現金抵用券；六角同步回饋旗下十大餐飲品牌510元折扣優惠，促動雙方會員的提升與消費力。

除此之外，對於體能消耗量大的年輕運動員飲食不僅要有感更要吃的健康，是六角許多美食品牌粉絲的籃球明星林俊吉，與營養師一起推薦銀座杏子豬排新開發的「健康5 GO力」的季節健康套餐，均衡的五大營養素加上豬、鷄肉二種優質高蛋白質攝取，在食物總熱量控制範圍下，設計營養素比率，在滿足美味口感外，搭配有氧運動或是肌力訓練，讓你長肌不加脂。

(中時 )