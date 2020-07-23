什麼樣的遭遇，才會讓人痛苦也要切斷命定的良緣婚姻？活動主持人TAKE透露認識一名抱持不婚主義的男子，卻因注定的緣分邂逅讓他想婚的女子，兩人好不容易結婚後，辣妻開心告知他要當爸爸了，但男子卻覺得自己戴了綠帽，要求妻子簽字離婚，讓人倍感意外。

TAKE作客《新聞挖挖哇》，分享身邊發生過的一樁遺憾的婚姻，他認識一名抱持不婚主義的男子，但卻在員工旅遊上邂逅了真命天女，兩人約會了幾次，發現女方也是不婚主義，但他認為這是天賜良緣，於是經過一年苦追，終於感動女方點頭交往，不久後兩人結婚，然意外的插曲也展開。

TAKE表示，女生因為本來是不婚族，因此希望在婚前先簽好離婚協議書，以防自己之後還是想要追求單身，「我怕你(老公)不放，或有牽扯，我不喜歡」，男方答應了，在結婚當天也簽了離婚協議書，只是沒想到先用到這份備案的，是他自己。

TAKE進一步解釋，原來男方之所以不婚，是因為知道患有「無精症」，但他沒有把此事跟老婆講，兩人婚後性生活也很正常美好，沒想到有一天，女方竟說自己懷孕了，丈夫深知這不可能，瞬間綠光罩頂，他於是把罹患無精症的相關證明給老婆看，痛呼：「小孩不可能是我的」，老婆才認了外遇，正式在離婚協議書上蓋章，一段命定良緣成了不忠無緣，兩人分道揚鑣。

(中時新聞網)