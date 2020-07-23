谷關遊客中心諮詢櫃台高度採用通用設計，特別考量輪椅族高度。（王文吉攝）

谷關溫泉公園設置無障礙步道。（王文吉攝）

谷關統一渡假村提供無障礙客房。（王文吉攝）

疫情緩和，民眾想帶行動不便長輩或身障家人一起出外旅遊散心，到谷關風景區是不錯的選擇。交通部觀光局23日特別邀請創辦無障礙旅行社的鄭淑勻，帶領媒體、高齡照護機構及身障社福團體到谷關溫泉公園，體驗通用化無障礙旅遊績優景點的貼心服務。

經過體貼的通用設計，谷關溫泉公園也處處讓行動不便者體驗美好旅遊經驗，來這裡可以穿上免費的泰雅原民服飾拍照打卡，也可以DIY原住民口簧琴，聆聽演奏，感受滿滿的部落風情。

與會人員跟著鄭淑勻的輪椅，在綠意盎然、平坦舒適園區散步，登上稍來吊橋欣賞大甲溪谷的壯麗。最令行動不便老人家驚喜的是可以到免費的溫泉泡腳池一起泡腳，讓小魚兒咬腳皮，酥酥麻麻癢癢又像觸電的感覺。

親自參與設計過程的鄭淑勻說，對於行動不便老人家還有身障朋友，「移位」其實是不舒服也最令照顧者頭痛。通用設計泡腳池特別在池子的高度、深度，還有池邊各種高低不同扶手的設計巧思，就是要讓每一個人不論是離開輪椅、轉身坐上、池邊泡腳，還有起身的過程都能方便、安全，充分享受放鬆的美好時光。

鄭淑勻強調，每次帶行動較不便的團客到谷關溫泉公園景點，聽到遊客驚呼聲、歡笑聲，甚至還有閃閃的淚光，她就覺得友善臺灣真的不僅是好好玩，更是臺灣最美好的風景。

規劃谷關溫泉公園通用設計的參山國家風景區管理處長柯建興表示，谷關溫泉公園除各項貼心的遊憩設施和體驗服務外，無障礙交通和住宿也非常友善。從高鐵烏日站搭乘台中市公車到谷關的路線，整天班次都有低地板服務，方便輪椅族上下。

另外，交通部觀光局和參山處網站也貼心蒐集了谷關無障礙客房資訊，方便民眾預先瞭解或與業者聯繫，無論是一個人出遊還是家人兩天一夜遊，都可以預先與行動不便家人一起規劃行程。

交通部觀光局長張錫聰指出，過去大家常覺得無障礙旅遊就是身心障礙者或團體的旅遊，但近年子女帶著高齡行動不便父母的全家出遊需求，可見通用設計友善服務是每一個家庭、每一個都會變老的你我的共同期盼。

張錫聰說，交通部觀光局除長期推動通用化旅遊環境營造，從無障礙步道、廁所、電梯、哺乳室、遊憩設施的環境營造，到為各種不同需求遊客創造友善和獨特的遊憩體驗，今年特別推出「友善臺灣好好玩—通用化旅遊指南」，精選出10個國家風景區績優景點及7個友善景點，邀請大家帶著長輩、身心障礙家人，一起安心旅遊。

(中時 )