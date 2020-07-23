中華電信今（23）日宣布推出精彩5G購機方案，2020年10月31日前可申辦。等於是在6月30日宣布開台後，首度宣布修改5G資費。此番調整中華電信表示是為「回應市場需求」，不難解讀就是因為來自遠傳電信以及台灣大哥大另外兩家5G已開台業者以及市場面的壓力。中華電信此舉也是再度開打5G資費戰，將方案水平拉到一致，到底能吸引多少5G早鳥用戶，時間會證明。然而，目前三家5G開台業者都將5G優惠齊鎖定10月31日，也代表屆時將會有新一波資費戰開打，電信業能否讀出讓消費者夠有感的資費，就看誰會出招！

中華電信宣布10月31日前推出精彩5G方案。（摘自中華電信官網）

中華電信宣佈精彩5G方案，主要是針對月繳599、799、999、1199等5G上網沒有吃到飽的方案。跟6月30日的方案對比，599/799方案行動上網量仍保持24/36GB，量到降速為5Mbps標準不變（行動上網與熱點方分享速度一致），改以「4G輕速吃到飽」來溝通；月繳999/1199元的方案，上網量60/100GB也不變，但是量到降速的標準從原本的10Mbps改為4G高速吃到飽，行動上網速率設定值至最高50Mbps(下載)/20Mbps(上傳)，熱點分享行動上網速率則最高10Mbps。

中華電信全新的精彩5G方案，溝通重點跟遠傳方案拉到一致。遠傳5G資費都是1199元（含）以下的方案則是5G上網量有其限制，量到後599元/799元方案是4G輕速（5Mbps）吃到飽；量到後999元/1199元方案是4G高速（50Mbps）吃到飽。1199(含)以下方案，都是熱點分享量與上網量合併計算，量到降速，599/799限速5Mbps、999/1199方案則是10Mbps。

遠傳電信5G方案。（摘自遠傳電信官網）

台灣大哥大7月1日5G開台，但是在7月6日便修改了5G方案。（摘自台灣大哥大官網）

目前，台灣大哥大5G資費看來是限制最多的，除了599/799/999/1199方案都非5G吃到飽（行動上網量有限）之外，量到降速的標準與中華電信以及遠傳都一致。但是熱點分享量都與行動上網量合計，599方案量到熱點分享降到512Kbps、799則是降到5Mbps、999/1199方案則是量到熱點分享速度降至10Mbps。

電信三強5G 早鳥方案最大不同

至於若要對比，當前1199以下的5G資費，基本電信三強的方案水平都相當一致，差距很小。唯一不同的是，台灣大哥大用戶10月31日前申辦5G，1199以下的方案也贈送熱點分享吃到飽。

對比三家方案，熱點分享吃到飽的話，中華電信、遠傳電信、台灣大哥大在10月31日前都有提供，但僅限1399以上方案。

下一波5G方案決戰點 落在10月底

從電信三強公布的方案來看，三家不約而同都把10月31日設定成優惠結束期。但目前無法排除屆時三強會再開打5G資費戰，吸引消費者申辦。從目前5G基地台佈建還很稀少（電信三強都表示年底前要達到4000座5G基地台）的情況來看，消費者想要住家或是上班處體驗得到，除非居住地、上班地點就恰巧是電信三雄選定的人潮密集商圈，不然的話，5G看得到吃不到的情況，還是會持續，也很難吸引消費者。

從電信三強剛剛好都將5G早鳥優惠期押在10月31日來看，很容易令人聯想到這是否跟秋季新iPhone即將推出，且首度支援5G有關。但近日傳出iPhone 12系列的5G版可能晚於4G版，有機會在11月才推出，這會不會成為影響電信三雄衝5G申辦的關鍵因素，也相當令人好奇。

(科技)