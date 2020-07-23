「妳要不要試試看吃憂鬱症、安眠藥入睡的滋味嗎！」女學生家長現場悲痛陳述女兒被霸凌一事，質問教育局為何毫無保護作為。（袁庭堯攝）

教育局強調，此案依校園防制霸凌程序處理，也啟動霸凌輔導機制，但小六的孩子們不久前已畢業了。（袁庭堯攝）

高雄一名家長23日爆料，就讀左營區某國小六年級的女兒長期被同學霸凌，心靈嚴重受創、必須吃藥控制，還不敢參加畢業典禮領獎，校方及教育局企圖隱匿、息事寧人。教育局表示，已啟動霸凌輔導機制，校方未依規定於24小時內通報，已要求檢討改進。

女學生家長在市議員高閔琳、全國教育產業總工會陪同下召開記者會，家長表示，女兒長期在學校遭到同學霸凌，同學甚至還在Line上成立「XXX是綠茶婊」群組，罵他女兒難聽的字眼。

家長控訴，女兒常常半夜夢到被霸凌哭醒，直到清晨都無法入睡，必須口服抗憂鬱及安眠藥過生活。向班上老師反應後，4月校方實施「生活問卷」調查，結果顯示女兒有高度受到霸凌的可能，但校方事後卻要求同學修改問卷內容，企圖彌平風波。家長痛心之餘，只能委託律師，研議要對相關人等提出告訴。

家長痛批，該事件迄今，校方、教育局都沒有作為，校方更無咎責，孩子及相關同學也都畢業了，但調查結果最快也要8月才有結果。

教育局強調，此案依校園防制霸凌程序處理，已由校外司法實務專家、法律專業人士與校外教務主任組成調查小組，啟動霸凌輔導機制，提供輔導諮商中心相關輔導資源。

但校方知悉此事後，未依規定於24小時內完成校安通報，已要求檢討改進。校方也強調「絕對不護短」，已就當事人提供內容調查。

關於對老師不適任的指控，校方表示已組成調查小組，教育局也要求校方依高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法執行程序及教師成績考核辦法等規定處理。

(中時 )