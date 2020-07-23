中華電(2412)5G找來五月天代言，今(23)日5月天也親赴中華電參加代言人記者會，中華電身為電信老大哥，在5G上展現強大企圖心，預計4年內要把4G用戶升級到5G，以1年100萬為目標，8月起也預計會有更多的5G智慧機入列，有更多的價格帶供消費者選擇。

中華電行動通訊分公司總經理陳明仕表示，目前5G智慧機售價都偏高，但從市場面來看看，現在半導體晶片產量大，手機不管高端中階都會很快出來，5G客群會很快爆發，其中原因包括行動網路涵蓋廣速度快、手機評價、應用服務，以及資費的誘因，相信選擇5G要先體驗之後才知道優勢在哪，不管是一般消費客戶或者是企業客戶。目前中華電4G的ARPU在成長、5G的ARPU也在拉升，先前董事長謝繼茂也說，5G用戶滲透率三年過半也是有機會，4年全部升級5G。

中華電信行通分公司副總經理胡學海表示，現在5G手機現在架上有三款，包括三星S20、Sony以及LG，8月起會有兩萬塊以下手機上是，包括LG、宏達電(2498)的U20 5G等會開始預購，估計8月中會上市，華碩(2357)也預計會有新機發表，另外，還有大陸品牌陸續洽談中，會陸續開賣，預計5G升潮浮現會在8月、9月會越來越明顯，智慧機的價位越來越廣，蘋果iPhone預期還是9月底，蘋果iPhone主要是鎖定高階資費的用戶。

至於有市場聲音指出，5G上路後，4G網速變慢，中華電表示，4G現在是用4G頻段，5G是在5G頻段中個別使用，理論上4G是4G、5G是5G，但此現象也有可能是手機的關係，至於4G網速變慢，整體來講應該不至於發生，另外，有一個原因就是疫情影響讓整體網路使用率提升。

目前中華電499到期用戶升級5G的意願優於預期，主要落在599雙飽客戶，其中佔比高達9成，即月繳599元，可以早鳥優惠中享有24G傳輸量，現階段中華電信499用戶約有140萬戶，已經有逾100萬用戶續約，一天都有一萬多個人申辦續約，顯示客戶還是傾向留在中華電。

(時報資訊)