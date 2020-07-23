《港股》金銀股、蘋概股勁揚 恆指收漲0.82％ 16:482020/07/23 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不畏美中緊張局勢持續升高，周四香港恆生指數震盪收漲0.82%，為25263點，盤中最低跌至24992點。國企股(H股)漲0.8%，收在10325.25點。 受黃金白銀價格上漲激勵，中國白銀集團漲7.53%，靈寶黃金漲9.56%，中國黃金國際漲5.7%。 蘋果概念股集體上揚，瑞聲科技大漲12.92%、舜宇光學漲3.48%，比亞迪電子漲7.02%。 此外，醫藥、教育、汽車股亦表現亮眼，復星醫藥大漲10.13%，睿見教育漲14.5%，比亞迪收漲7.43%。 (時報資訊) #上揚 #收漲 #黃金 #白銀 #中國 也許您會感興趣 財經熱門新聞 人多太危險？「營業員叫我賣00878」 老手曝關鍵原因 - 財經 大陸國家隊打趴3大慘業！老謝這樣看半導體未來 - 財經 內部人倒貨訊號曝光！專家點名這幾檔要散戶注意 - 財經 8523點至今驚現7次「神買點」！散戶下次別錯過… - 財經 散戶該追買嗎？ 聯電漲停好消息滿天飛 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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