不畏美中緊張局勢持續升高，周四香港恆生指數震盪收漲0.82%，為25263點，盤中最低跌至24992點。國企股(H股)漲0.8%，收在10325.25點。

受黃金白銀價格上漲激勵，中國白銀集團漲7.53%，靈寶黃金漲9.56%，中國黃金國際漲5.7%。

蘋果概念股集體上揚，瑞聲科技大漲12.92%、舜宇光學漲3.48%，比亞迪電子漲7.02%。

此外，醫藥、教育、汽車股亦表現亮眼，復星醫藥大漲10.13%，睿見教育漲14.5%，比亞迪收漲7.43%。

(時報資訊)

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