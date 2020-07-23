今年機車市場預估上看90萬台，比去年的百萬台下滑，但三陽工業(2206)上半年市占率上升至26~27%，銷量仍比去年同期成長，預計全年三陽機車內銷機車量可達22萬輛以上，將比去年的20萬台成長，且較高價之高端產品銷售占比推升至30%，提升本業獲利能力。

去年台灣機車市場達百萬台高水準，今年預料總市場降至85~90萬台。三陽上半年逆勢成長，達10萬台水準，展望下半年在多款七期環保車上市帶動，預計下半年內銷機車銷售表現仍佳，今年機車市占率可望達25%以上；此外，內銷四輪預計9月推出國產化之小型SUV車款，下半年內銷四輪之銷售也可望比上半年增加。

值得一提的是，三陽高端車款DRG的銷售明顯優於預期，原本公司預估月銷500台，實際月銷衝上2,000輛，高端車款包括JET、DRG、Maxsym TL1等，今年占三陽全部機車銷量比重已倍增至30%水準，讓三陽今年首季營業利益較去年同期接近倍增。

不過，機車外銷歐洲等市場受到疫情影響，今年外銷機車銷售下滑，全年總台數預計與內銷數差不多，約23萬台，預計全年內外銷總台數比去年同期的46萬台小減1萬台。

三陽前6月營收172.82億元，較去年同期增加3.89%。展望下半年，在內銷二輪及四輪銷量均看升下，預計營收有撐，法人估2020年營收與去年差不多，受惠機車高單價的產品占比提升，毛利率將上揚。

三陽今年第1季在本業獲利增長，EPS為0.76元，展望今年，業外預估並無去年的售地利益，但本業獲利預估成長，雖因越南子公司私有化，將終止在香港掛牌，預計發生總費用約台幣6億元需於年底前認列，法人估全年EPS仍有1.5元的水準。

三陽近年維持穩定的股利政策，配息1元於21日除息，近3天股價穩定向上，逐步邁向填息目標價21.65元。

(時報資訊)