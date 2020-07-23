全球新冠肺炎疫情未歇，使景氣後市遲未明朗。專家認為，5G仍是後疫情時代啟動全球經濟引擎的鑰匙，基礎建設、關鍵元件等「硬5G」將迎來首波商機，在5G趨勢初始爆發階段，超前部署關鍵科技硬5G等相關商機，將是掌握布局5G的最佳策略。

專家指出，5G範圍包羅萬象，包括基地台、行動裝置、自駕車等，乃至智慧家庭與智慧城市實現，需要的硬體零組件非常廣泛。因此，鎖定5G發展技術中的「關鍵科技」甚為重要，即可藉此掌握各個關鍵科技製造商的發展脈動。

而欲發展5G，首先需要建立5G基地台、天線等基礎建設。市調機構預估，今年全球5G無線網路基礎設施產生的全球收入將超過41億美元，約達去年的2倍。因此，包括基礎建設、關鍵元件等「硬5G」將迎來5G時代首波商機。

據工研院IEK Consulting報告，在美國、中國大陸、歐洲、日本、韓國等電信業者陸續投入5G網路基礎建置帶動下，去年5G基地台在整體基地台市場占比為8.5％，預估至2023年占比將大舉提升至54.6％以上。

元大投信看好相關商機，推出全台首檔著重於5G「前趨勢」的「元大未來關鍵科技」ETF（00876），追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數，自5G關鍵元件製造商中挑選掌握優先受惠族群的投資標的，涵蓋基礎建設、智慧裝置、終端裝置、行動裝置等4大商機產業。

元大投信指出，元大未來關鍵科技ETF在5個募集日內的累積扣款筆數逾4萬筆，募集金額高達152億元，除了成為台灣募集金額最高的ETF，也是國際間投資全球5G規模最大的ETF，7日掛牌首日成交量便突破10萬張，顯現國人看好5G主題投資。

(時報資訊)