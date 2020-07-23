宏碁全新二代掠奪者電競座艙Predator Thronos Air，現身高雄夢時代的宏碁南台灣品牌旗艦精品館，除了延續鋼骨結構座艙設計外，內置座椅並可選配甫於上個月發表的Predator x OSIM 電競按摩椅，預計8月將正式在台灣開賣。

宏碁首座品牌旗艦精品館高雄夢時代周年慶活動開跑，現場展示宏碁得獎的3C、創新產品外，全新二代掠奪者電競座艙Predator Thronos Air也首次亮相，提供南台灣民眾實機體驗。

Predator Thronos Air為玩家打造具包覆性沉浸式個人遊戲體驗空間，內置座椅具有在艙內最高傾斜達130度、艙外可達180度的靈活調整度，並具基本按摩功能。座艙內桌台並設有可調式鍵盤與滑鼠托架，此外，座椅底部亦附加腳凳、方便玩家抬腳休息。

全新電競座艙最多可容納三台顯示器，玩家可運用中間螢幕支架下方把手、手動調整高度，中央螢幕的上方亦可架設相機便於拍攝需求。宏碁並針對座椅推出可選配的Predator x OSIM 電競按摩椅，除可調整高度、椅背可傾斜至145度，按摩功能則可透過右側扶手上的按鈕，控制兩組滾輪、模擬雙手，依三種自動按摩程序（肩頸紓緩、腰背紓緩和活力恢復）舒緩因久坐而導致的痛點。

Predator x OSIM 電競按摩椅採用黑色碳纖維圖案的PVC皮革製成，頭枕兩側的內置藍牙音響強化了遊戲的沉浸感，無需耳機即可提供動態音質饗宴。

此外，配合Acer Day史上最狂促銷，即日起至8/31止，宏碁也推出【振興3倍券、宏碁3倍送】方案，另購買指定機款亦有不同的優惠加碼活動，為暑期銷售季炒熱升級換機買氣。

(工商 )