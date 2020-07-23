美國國務院22日指出，要求中方關閉駐休士頓總領事館是為了保護美國的智慧財產權和資訊安全。對此，中國外交部發言人汪文斌23日回應，美國聲稱中國駐美外交機構從事與身份不符的活動完全是惡意汙衊，要求關停休士頓總領事館更是在「拆中美友好的橋樑」。

綜合陸港媒體報導，有美媒報導稱，中國駐休士頓總領事和該領事館兩名工作人員曾使用虛假身份護送中國旅客到機場，並以此指責中國駐休士頓領事館從事「間諜活動」。

對此，汪文斌表示，中國駐美外交機構工作人員的個人資料都是公開透明的，中方領事官員進入機場限制區域事先經過美方批准，使用的是美方國務院批准的領事證件，目的是照料搭乘航班的中國公民。此事合法、合規，也有很多先例，美方的說法完全是在編造理由，對中方的指責不符合事實。

另外，在英國政府近日公布BNO（英國國民海外護照）放寬計畫詳情後，汪文斌表示，中方將考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

另一方面，英超球隊利物浦於23日凌晨上演冠軍戰，但購得英超轉播權的大陸央視卻選擇棄播賽事，改為重播其他體育賽事，外界懷疑節目調動安排與對中英關係轉差有關。對此，汪文斌表示，對央視停播英超聯賽一事，並不掌握具體情況。

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