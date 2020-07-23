美國突然要求關閉大陸駐休士頓總領事館，令美陸緊張關係升溫。香港東網報導，美國前駐陸大使洛德（Winston Lord）認為，目前雙方外交危機升級尚不至於演變成熱戰，但陸美有可能在南海及台海的緊張局勢中，因誤判而爆發公開軍事衝突。

洛德指出，美國要求關閉大陸駐休士頓總領館之舉是41年來首次，對此感驚訝；又指美方關於智慧財產權和主權等合法問題的解釋含糊不清，預料大陸肯定會關閉美國一個領事館報復。

他認為，陸美外交危機的升級有可能導致熱戰，但目前還不會；又認為最壞後果不會發生，但若局勢加劇，可能在南海或台海因錯誤計算或事故，導致一場公開軍事衝突。

洛德認為，陸美正冒著脫鈎的風險，對兩國都有害。他批評，美方此舉是總統川普的競選策略之一，借此指摘民主黨對手拜登對中國大陸態度軟弱，並把所有問題歸咎於中國大陸。但他仍認同華府應就新疆及香港問題祭出制裁。

洛德把美陸關係惡化的大部分責任歸咎於中國大陸，包括陸方在國內的打壓、對他國的干涉、對香港和新疆的政策。他又指，中國大陸在國內外都表現出侵略性，絕對需要反擊，但應該有選擇及有目的、而非全面地進行。

(中時 )