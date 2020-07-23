近期有幾起令人遺憾的交通事件，凸顯既有交通規範的補強與加強執法刻不容緩。交通部長林佳龍昨日於會議中，列出7大改善重點，包含：加強並擴大路口路型檢討、重新檢視「公路路線設計規範」、協調加強執法並推動科技執法、擴大車輛未禮讓行人罰則、研提不適任駕駛退場機制、道路建設工程結合人行安全、研擬「高齡者交通事故防制精進計畫」行動方案等。

日前新北市新莊區一名女性行人與男友通過行人穿越道時，遭未禮讓行人的小貨車撞擊，送醫後不幸身故。另有從比利時來台的朋友，在駕車赴太魯閣和日月潭旅行途中，遭兩輛砂石車超速逼車，成為台灣最不堪的風景。檢視近10年來，行人交叉路口死亡人數的趨勢，自2017年的低點後，2018年、2019年確實不減反增，去年甚至重回2016年的高點。

林佳龍表示，在「加強並擴大路口路型檢討」方面，除改善易肇事路段的路型、標誌、標線外，亦檢討行人安全所需之庇護島、縮短行穿線步行距離、行人穿越線退縮（減少轉彎視野死角），以及行人號誌增設與秒數調整。責成運研所、公路總局於1個月內，與內政部營建署等中央、地方單位協調，研提出共同加強辦理之計畫。

重新檢視「公路路線設計規範」方面，林佳龍指示公路總局於1個月內謀求提升設計安全之道，如有修正需求，可提修正草案進行規範修正。

「協調加強執法並推動科技執法」，為提醒車輛駕駛於路口要停讓行人先過；道安會也將增列預算補助地方，加速推動路口影像AI科技執法，針對車輛違反號誌指示之各類違規行為，24小時取締。

「擴大車輛未禮讓行人之罰則」部分，現行「道路交通管理處罰條例」已明訂罰則，針對車輛駕駛於行人穿越道或轉彎時，不禮讓行人優先通行而導致傷亡者加重刑責；交通部將進一步推動增訂，車輛駕駛只要在未設有禁止行人穿越標誌之交岔路口未禮讓行人，也納入罰則範圍，並儘速完成法制程序，呈行政院核後送立法院審查。

「研提不適任駕駛退場機制」，林佳龍指示路政司、運研所針對2013年取消普通駕照定期（每6年）換照制度後，如何針對不良駕駛、或屆滿75歲須換照前身心健康即有重大變化之駕駛，限期提出建議方案，並建立重新評估之機制。另責成相關單位，通盤檢視國內、外提升道路安全之駕駛執照管理經驗，並加強與相關產業溝通，凝聚各界共識後研提適當方案。

「道路建設工程結合人行安全」，檢視生活圈建設計畫及前瞻計畫提升道路品質之建設工程，納入辦理人行安全設施、事故熱點路口及路段進行改善，避免重複施工。道安會1個月內研擬「高齡者交通事故防制精進計畫」行動方案，針對高齡者事故的好發原因，擬定改善方案。

(中時 )