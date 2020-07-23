「遠傳心5G」開賣近3周，為了讓民眾更深入了解5G如何改變未來生活，遠傳將大力推動偏鄉5G建設與導入遠距診療的點點滴滴拍成影片，上架至YouTube至今已近300萬觀看人數；5G開賣期間更推出新一系列品牌影片，累計逾400萬觀看數。遠傳也與人氣網紅HowHow、蔡哥合作推出5G宣傳影片，詼諧幽默的內容吸引網友熱烈迴響，也超過70萬觀看數。

遠傳第一波5G宣傳影片，由百萬訂閱網紅HowHow一貫的一人分飾多角無厘頭風格，帶出「遠傳心5G」擁有個人用戶平均最大頻寬與最佳頻譜位置，讓用戶能享受「極速飆網 頭等體驗」。第二波影片由「尬聊王」蔡哥領銜主演，蔡哥長驅直入遠傳總公司體驗5G，對於「隨便測」都有700Mbps以上的網速瞠目結舌，但又被超逼真的VR嚇得只敢低頭看地板，戲劇效果十足。

遠傳5G建設不只衝刺都會區人口涵蓋率，對於偏鄉建設也不餘遺力！遠傳持續與台東縣政府合作推動的遠距診療，已於包括蘭嶼、綠島在內的台東縣11處衛生所遠距診療已正式開診，共11個鄉鎮、2.6萬家庭、7萬人受惠。目前大武、海端衛生所已導入室內5G網路，年底前還會再於延平、長濱、鹿野等3個衛生所導入5G，實現「醫療零偏鄉」的願景。

為了讓5G與消費者「沒有距離」，遠傳已在台北西門、新北淡水與中和舉辦「遠傳心5G 飆速體驗營」，雖然豔陽高照仍吸引大批民眾參與，根據遠傳統計，平均每場活動接觸人次達近千，顯示民眾對「遠傳心5G」充滿期待。

遠傳本周末也將分別於台北光華商場、新竹Big City遠東巨城購物中心持續舉辦，現場提供最新5G手機體驗、VR體感遊戲，民眾參加攤位活動闖關，「關關有禮」贈送涼風扇、隨身瓶，以及可立刻消暑的寶礦力水得，還可至門市摸彩抽露營椅。接下來還會陸續前往桃園遠東百貨、台中草悟廣場、逢甲夜市、台南新光三越中山店、高雄新堀江商圈、漢神巨蛋購物廣場等各大熱鬧商圈，讓各地民眾都有機會感受「遠傳心5G」的頭等體驗。

(中時 )