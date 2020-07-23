緬甸華僑李國輝4年前在新北市分租公寓潑汽油縱火致9人死亡，一審到台灣高等法院更一審都將他判死，最高法院認為原判決量刑理由與事實不符，證人沒有在審判期日行調查證程序等，撤銷死刑發回更審。

2016年11月初李男在承租的新北公寓套房內，自認經常聽到其他房間傳來聲音，懷疑是同鄉對他侮辱，曾警告對方並揚言放火報復，11月22日晚上返回租屋處，點燃預購的汽油縱火，造成9人逃生不及葬身火窟。

歷審認為，生命無價，李只為了洩恨，就用殘忍手段奪走9條人命，手段凶殘冷血、毫無人性，未留給死者任何生機，恣意犯罪結果，剝奪他人寶貴人命，造成社會震驚注目，堪認罪大惡極，無可寬典，符合兩公約情節最重大的犯罪。

合議庭認定李惡性重大至極、難以教化，如果判處無期徒刑或較 輕的刑度，非但不足以還死者公道並撫慰生者錐心之痛，更與他的惡性比例不相符合，不得不判死，讓他與社會永久隔離，但最高法院撤銷死刑發回。

(中時 )