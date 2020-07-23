今年10月份共有2波連續假期，分別是1日至4日中秋節連假以及9日至11日國慶連假，交通部民用航空局宣布，針對目前需求較高的金門、澎湖及馬祖航線，已協調航空公司規劃航班，2個假期機位統一於7月27日上午9時起開放訂位。

民航局規劃，9月30日至10月5日為中秋假期疏運期，共計6天；10月8日至12日為國慶假期疏運期。由於兩假期時間相當接近，考量民眾可能有跨假期安排行程需求，因此於同一天開放訂位。民航局指出，中秋及國慶連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

中秋連假澎湖航線（不含澎湖－金門航線）計742架次、6萬6868個座位數；金門航線計448架次、4萬3816個座位數；馬祖航線計160架次、10萬840個座位數；3離島航線共計提供1350架次及12萬1524個座位數。

國慶連假澎湖航線（不含澎湖－金門航線）計616架次、5萬5506個座位數；金門航線計370架次、3萬6740個座位數；馬祖航線計134架次、9080個座位數；3離島航線共計提供1120架次及10萬1326個座位數。

民航局提醒，中秋及國慶連假，於尖峰時段9月30日至10月2日、10月8日至10日臺灣出發往離島方向，以及10月3日至5日、10月10日至12日離島出發回臺灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制。

(中時 )