暑假來臨，民眾紛紛走出戶外放鬆身心，為結合地方旅遊與教育推廣，高雄市六龜區公所與智冠科技文化藝術基金會聯合舉辦的「飛行夢工廠 江敬業海空特展」即日起至110年1月10日（日）在高雄六龜扇平山莊常態展出。本次展覽請來收藏家江敬業老師，展出近百件難得一見的戰機與軍艦模型，邀請民眾一起探索全台最大私人飛機博物館，認識近代史上的海空發展，來趟充實精彩的飛行之旅。

本次展出作品全數來自知名小提琴家江敬業的個人收藏，因從小熱愛製作飛機與軍艦模型，開啟了一段實踐夢想的收藏旅程，他還特別鑽研中英日文書籍雜誌，深入了解飛機與軍艦背後故事，成為國內軍武模型收藏的活字典，每件作品經過他親手組裝、塗裝，再加上發動機後，都能夠飛上青天翱翔，重現空中稱霸的瀟灑英姿。

為了讓民眾認識不同時期的海空發展，展區以十大主題呈現，包含中日抗戰、珍珠港事件、二戰美系戰機、二戰日系戰機、江敬業老師專區、海空特區、空戰進化史、源田實的松山航空隊、抗日英雄高志航、靜態飛機及軍艦。現場懸吊展出可以飛行的大型動態飛機，以及靜態飛機和船艦模型，除了涵蓋各國戰機艦隊，還有著名的鐵達尼號、小型模型則有宮崎駿動畫《紅豬》主角波魯克的愛機Savoia S.21以及造型可愛討喜的福克Dr.1紅男爵、Gee-bee R2、Gee-bee Z等特色展品。

江敬業老師也為每個主題的歷史背景撰寫生動說明，像是陳納德上校領軍的「美國第十四航空隊」﹙飛虎隊﹚成立由來、抗日英雄高志航率領「霍克三」與「814空軍節」的淵源、「珍珠港事件」日本如何失算、「飛行馬戲團」戰機響亮的稱號由來，帶領大家探索烽火連連、卻又熱血沸騰的年代！現場還設有詳盡的導覽影片介紹及全息投影展示區，結合視覺音效為參觀者帶來戰爭一觸即發的臨場感。「飛行夢工廠 江敬業海空特展」即日起至110年1月10日在高雄六龜扇平山莊，開放民眾免費參觀。

珍珠港事件－美日軍海空交戰。(圖/智冠科技提供)

1932年世界上最快航空器Gee-bee系列。(圖/智冠科技提供)

二戰日系戰機。(圖/智冠科技提供)

源田實的松山航空隊。(圖/智冠科技提供)

海軍艦隊。(圖/智冠科技提供)

「飛行夢工廠 江敬業海空特展」展覽資訊：

主辦單位：高雄市六龜區公所、智冠科技文化藝術基金會

協辦單位：扇平山莊

展覽時間：109年7月11日（六）至110年1月10日（日）

展覽地點：扇平山莊（高雄市六龜區中興里45之1號），週三休館

連絡電話：（07）689-2122

(科技)