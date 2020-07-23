由《女巫獵人》潔瑪雅特頓(Gemma Arterton)主演，繼《天才的禮物》、《奇蹟男孩》後，今年最溫暖感人的英倫電影《戀夏時光》，將於明日（7／24）全台感動上映。本片為英國才女導演潔西卡史瓦(Jessica Swale)自編自導電影長片，動人的劇本成功吸引到金球獎影帝湯姆寇特內(Tom Courtenay)、演技派女星潘妮洛普威爾頓(Penelope Wilton)，甚至連高齡87歲的英國國寶級演員簡菲利普斯(Siân Phillips)都不計戲分客串演出。而主角潔瑪雅特頓與天才童星盧卡斯邦德在片中不僅有真摯且溫暖的互動，一場驚險的海中救援戲更讓人看得心驚膽顫！為了這場戲，潔瑪強忍嚴寒親身上陣，泡在冰冷洶湧的海水賣命演出，險象環生的畫面讓影迷大呼不捨。

身為前龐德女郎的潔瑪雅特頓，在新片《戀夏時光》中一場「海中救援戲」讓人再度看到她的矯健身手，片中潔瑪為了解救落水的男孩，不顧生命危險跳海救援，為了讓畫面看起來更加真實，儘管當時氣候嚴寒，潔瑪仍堅持親自上陣，在洶湧的海浪中搏命演出。而這段艱辛的拍攝畫面也恰巧被國外媒體捕捉，照片中緊抱著盧卡斯的她半身浸泡在冰冷海水中，陣陣襲來的大浪讓兩人險些滅頂，畫面相當驚險，而就算來到了岸邊，潔瑪緊握的雙手仍明顯看出凍得發白，如此搏命且敬業的演出深獲劇組讚賞，導演潔西卡更是讚嘆表示：「真的要感謝潔瑪這麼毫無保留的演出，讓這個故事更加深刻動人！」

《戀夏時光》是由曾獲得英國最高戲劇獎─奧利佛獎的才女導演潔西卡史瓦首部自編自導作品，她將自身在三十歲面臨的種種現實難題，以及遭逢父親病逝的生命體悟融合進劇本當中，完全原創且耐人尋味的故事，成功吸引到眾多英國大咖影星加盟演出。本片中的兩個靈魂人物—女主角與她的戀人，就邀來演技派女星潔瑪雅特頓與古古瑪芭塔勞，兩人片中的浪漫女女愛戀格外動人。不僅如此，就連金球獎影帝湯姆寇特內、《金盞花大酒店》潘妮洛普威爾頓，甚至連高齡87歲的英國國寶級演員簡菲利普斯都不計戲分、特來客串一角，被問到接演原因時，這些超大咖的演員們都不約而同的說：「就是被這個美麗且充滿驚喜的故事深深吸引了！」《戀夏時光》7月24日在台上映。

(中時 )