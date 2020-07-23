高雄代理市長楊明州23日頒獎表揚六都電競爭霸戰高雄代表隊，他說，高雄市從高職到大學，都有完整的電競人才培育體系，也期待結合企業及民間力量，引進更多的優質電競賽事，帶動高雄市電競產業的蓬勃發展。

2020六都電競爭霸戰高雄代表隊，23日在高雄市政府四維行政中心，接受高雄代理市長楊明州等人共同頒獎，「英雄聯盟」由三信家商資處科組成的校隊「上善若水」，獲頒10萬元獎金，新增賽事「傳說對決」由「OPC B」獲頒7萬5千元獎金，8月29日將與其他五都獲勝隊伍，爭奪最後總決賽。

楊明州指出，高雄市從高職到大學，都有完整的電競人才培育體系，也期待結合企業及民間力量，引進更多的優質電競賽事，帶動高雄市電競產業的蓬勃發展。

他說，六都電競爭霸戰是最具歷史，也是全國最大的業餘電競賽事平台，本屆雖因新冠肺炎（COVID-19）疫情，改為全線上舉辦，但賽事總獎金提高到300萬元，報名人數與隊伍數也創新高，共有3,658名選手及667組隊伍報名參賽，可見賽事熱烈完全不受疫情影響。

得獎隊伍的三信家商校長林岑表示，「上善若水」是以去年台中冠軍「S.E.三信」為班底組成，全員學生當時都是三信家商的學生，在校方大力支持下，成立電競專班，目前教練為有「ECS Faker」稱呼的SIUSIU。

他說，校內分成一、二隊，得獎的隊伍就是一軍班底，其中有兩名隊員已經在最近畢業，升學至弘光科大，弘光科大校隊的教練亮亮也有幫忙，所以，這隊其實算是弘光+三信校隊的聯合，七位成員包括星際特攻小鯨魚、神之奏曲a立華奏、Baby宏兒菁英TT、新手妹子玩家OUO、Epochxxx、亮x2、9x2，是一群非常年輕有潛力的選手。

(工商 )