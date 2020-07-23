LINE 23日宣布與中華職棒大聯盟（CPBL）攜手合作，首推「不放過每一球」中職應援活動，透過生態系跨服務串連，匯聚LINE TODAY全賽事直播、球隊應援貼圖、貼文串鐵粉小測驗和個人主頁球隊專屬配件裝飾、LINE TAXI中職看球專車、LINE熱點的點餐外送運費優惠等五大服務齊力推廣棒球運動。LINE表示，活動將於7月24日正式起跑。

LINE自2017年起至今已連續四年在LINE TODAY直播中華職棒賽事。在2019年締造全年度總觀看觀看次數超過5,300萬次的亮眼成績。

而今年因應疫情，與中華職棒合作提供「世界唯一」的職業棒球完整直播，整個上半季120場賽事至7月19日止，累積觀看次數超過3,800萬。

根據LINE TODAY長期觀察，造訪「運動」類別的族群以男性居多，而這些進到「運動」類別的用戶平均停留時間是全站平均的3倍、平均瀏覽頁面是全站均值的4倍，顯示「運動」類別的用戶黏著度相對較高。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，LINE期許能成為優質內容的培育基地，運動賽事直播是我們在四年前積極踏出的第一步，現在更希望能全面擴大，結合LINE完整的生態圈和正向擴散力，用數位科技拉近球迷和球員的距離，加速推廣全民運動文化。

LINE『不放過每一球』中職應援活動共有5項服務，包括透過LINE TODAY也持續轉播中職全賽事，例行賽、季後賽讓球迷隨點即看，網友也能在直播中加入聊天室互動、小編即時解說與討論功能。

此外，LINE貼文串也將推出中職鐵粉小測驗、並且在個人主頁中將推出全新的Avatar虛擬人偶功能，置入球團經典制服和棒球帽等配件任球迷們搭配，預計八月上線。

LINE也表示，看球餓了，還可透過LINE熱點叫『有無快送』，滿100元折運費39元優惠。另外，LINE TAXI更特別打造100台限定的中職看球專車，在球場旁提供接駁服務，同時提供球迷獨享乘車優惠，於7月24日起至10月31日止，只要點選搭乘LINE TAXI，輸入球迷專屬乘車優惠序號：『不放過每一球』，即刻享有20元乘車券三張。

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