超商流行跨界合作！萊爾富宣布，今年7月聯手裕隆電商「Wow!好站」平台，推出「萊繳燃料稅 好康送給你」專屬限時優惠活動，即日起至7月28日前，民眾只要到全台萊爾富門市繳納汽機車燃料費，就有機會獲得「Wow!好站」折價券，以及機油保養套餐優惠，讓民眾繳汽燃費之餘，還能幫愛車做好保養，開車上路更安心！

萊爾富表示，民眾只要到萊爾富門市繳納汽機車燃料費，憑繳費單據上的QR code，掃描註冊成為「Wow!好站」會員，即可獲得酷幣50點，輸入優惠代碼「wow100」，還可再獲得「Wow!好站」100元折價券（消費滿1,200元適用）。

此外，萊爾富也結合「Wow!好站」推出兩項「繳燃料費享指定機油保養套餐」商品優惠，其中，針對車齡較高民眾的愛車，只要憑萊爾富繳汽燃費單據，掃描QR code連結到「Wow!好站」購買Mobil Super 10W-40合成機油保養套餐，包含機油4瓶/保養工資/副廠機油濾清器1個，原價2,050元，7月28日前，即可享最低1,049元超值優惠價，直接現省1,001元，再到全台逾40個指定的保修服務據點即可。

另一款保養套餐優惠，則針對有追求速度感的車主提供合適的Mobil Super Synthetic 5W-30全合成機油保養套餐，包含機油4瓶/保養工資/副廠機油濾清器1個，原價2,450元，7月28日前享萊爾富專屬限時優惠1,449元，消費滿指定金額，輸入優惠代碼「wow100」，還可再折100元，等於直接下殺45折。

另外，即日起至8月12日前，民眾只要於「Wow!好站」消費或於活動頁註冊會員成功，還可領取萊爾富Hi Cafe 買一送一兌換序號一組。萊爾富也提醒，繳交汽燃費開始進入倒數，還沒繳汽燃費的民眾要留意時間，以免因延誤繳費而受罰。

(工商 )