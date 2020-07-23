恒生指數23日高開177點，報25,235點，隨著大陸A股下跌，恒指盤中一度下跌65點，低見24,992點，隨後止跌反彈，最終收報25,263點，上漲205點，漲幅為0.82％。國企指數收報10,325點，上漲81點，漲幅為0.8％。

香港信報報導，騰訊收漲3.3％至557港元，成交額為105.1億港元，為交投最旺個股。阿里巴巴微跌0.6％，成交額為76.7億港元。瑞聲收漲12.9％。萬洲收跌3.3％，為23日表現最差藍籌股。

(工商 )