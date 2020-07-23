恒生指數收漲0.82％ 萬洲跌逾3％ 17:112020/07/23 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恒生指數23日高開177點，報25,235點，隨著大陸A股下跌，恒指盤中一度下跌65點，低見24,992點，隨後止跌反彈，最終收報25,263點，上漲205點，漲幅為0.82％。國企指數收報10,325點，上漲81點，漲幅為0.8％。 香港信報報導，騰訊收漲3.3％至557港元，成交額為105.1億港元，為交投最旺個股。阿里巴巴微跌0.6％，成交額為76.7億港元。瑞聲收漲12.9％。萬洲收跌3.3％，為23日表現最差藍籌股。 (工商 ) #收漲 #恒生指數 #萬洲 #收報 #漲幅 也許您會感興趣 財經熱門新聞 人多太危險？「營業員叫我賣00878」 老手曝關鍵原因 - 財經 內部人倒貨訊號曝光！專家點名這幾檔要散戶注意 - 財經 大陸國家隊打趴3大慘業！老謝這樣看半導體未來 - 財經 8523點至今驚現7次「神買點」！散戶下次別錯過… - 財經 散戶該追買嗎？ 聯電漲停好消息滿天飛 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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