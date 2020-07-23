台灣公益聯盟表示孩子的學習和未來不可蹉跎，目前已與12所偏鄉學校合作推行「夢想教室」課後多元學習方案。（台灣公益聯盟提供／李柏澔台北傳真）

台灣公益聯盟理事長鄭龍水。（台灣公益聯盟提供／李柏澔台北傳真）

社團法人台灣公益聯盟成立於民國2016年8月25日，創辦人鄭龍水幼時雖因罹患青光眼雙目失明，但多年來秉持社會關懷，濟弱扶貧之初衷，持續照顧台灣身心障礙，更加入新住民、貧困家庭等弱勢，並推動、監督台灣各項公共議題及政策為職志。

鄭龍水受訪時表示，自1990年以來陸續成立愛盲文教基金會及中華視障聯盟以來，發現台灣弱勢群體不只有視障族群，因此結合專家學者及團體代表於2016年成立台灣公益聯盟，為更多身障弱勢、偏鄉、新住民、貧困家庭來服務。

鄭龍水笑說愛心使然讓服務對象變多，肩膀承擔的責任也更大，但有許多階段性任務等待完成。

目前已經完成協助視障者語音朗讀的「電子書僮碎碎念」App，用相機拍下想知道的部分就會有自動語音將拍照內容讀出來，準確率高達95％，視障者不管是判別講義、水電單、藥袋等都不再是難事，使用次數已超過30萬。

為了讓障礙者族群能自力更生，聯盟正推動「身心障礙流行音樂人才培訓計畫」，給予身障朋友長期以來所欠缺的專業能力養成，本計劃已於今年7月開班授課，由專業師資免費以各種障礙者客製化教程教學，學員結訓後公益聯盟將協助媒合演出場所，讓學員能以此為生。

鄭龍水指出，另外「偏鄉夢想教室」已經在新北市、宜蘭縣、桃園市及南投縣等12所學校設立，偏鄉孩子由於教學資源長期缺乏和家庭衍生問題，學習動機往往低落，故採用歐洲的社會情緒學習(Social and Emotional Leaning,SEL)做親子共讀、數理學習等，協助他們建立希望找到目標，目前受惠人數已逾7萬。

另外「視障學生電子家教平台」平台軟體目前正在陸續將教科書上架推廣，預計9月開學可逐步提供視障學生使用。

新冠疫情重創各行各業，包含身心障礙者生計及非營利組織的營業，上述計畫也可能被迫中斷或改變，鄭龍水懇請社會大眾慷慨解囊支持台灣公益聯盟，讓公益不中斷，身障者更得照顧。

(中時 )