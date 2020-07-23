足足1個月的等待，大陸CBA終於宣布開放觀眾購票進場了！CBA聯賽官方23日發布正式聲明，將在26日開放兩場收官例行賽，先給醫療人員、教師與公安戰線人士預約購票進場，至於所有球迷必須等到31日季後賽開打，才可購票進場觀戰。

這次開放觀眾購票進場的青島國信體育中心鑽石體育館，門票銷售方式採取線上實名制購票、線下實名制進場，所有觀賽球迷必須年滿12歲，且有48小時內核酸檢測陰性證明，同時場館將控制上座率、座位間隔1公尺與進場檢測體溫。

為了確保觀眾的健康與安全，CBA將採取一票一證制，每名觀眾只能買1張票，在購票前必須先填寫購票承諾書，且選擇官方指定的核酸檢測地點及時間進行檢測，官方購票平台將向檢測合格者發送購票連結，觀眾可買48小時內的門票。

另外為了保障場館秩序，青島賽區設置專屬入口當作觀眾指定入口，觀眾進場必須通過溫度檢測、購票訊息與身分證查驗，入口也設置洗手消毒凝膠，觀賽期間必須全程配戴口罩、對號入座，離場時也必須遵守1公尺社交距離有秩序離開。

(中時 )