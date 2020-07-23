存股投資快速成長，永豐金證券總經理江偉源表示，6月份整體市場定期定額投資台股的成交量達13.1億，永豐金「豐存股-台股」數位智能平台推出半年，6月份扣款筆數已突破1.5萬筆，看好存股成長動能，永豐金證券再擴大存股數位平台服務，開辦美股存股定期投資，領先業界兩大亮點，包括首創獨立美股存股帳戶管理追蹤績效，以及RWD跨載具交易。

根據證交所統計，今年1月份，台股定期定額交易量8.1億，6月份已大幅躍升到13.1億，成長達6成；江偉源表示，年初開辦「豐存股-台股」線上定期定額以來，1月份交易戶數即達近千戶，6月份已超過6千7百戶，而以扣款筆數來分析，年初約1千5百筆，6月份已突破1萬5千筆，單月扣款金額達9千萬，呈現倍數成長。

江偉源指出，定期存股分散買點以及小額長期投資累積資產的特性受投資人青睞，而「豐存股」平台導入數位智能服務，投資人不論是投資標的篩選、存股帳戶管理、紀律化扣款執行，都能獲得快速效率的服務，半年創下亮眼成績。

永豐金證券推動複委託業務表現出色，看好存股成長趨勢，繼台股之後推出美股存股定期投資，永豐金證券指出，「豐存股-美股」領先業界兩大特色，首先是RWD跨載具交昜，包括手機、平板、電腦均可線上使用，不必再下載APP，投資人三個步驟就可以完成美股存股。另外、更首創美股獨立存股帳戶管理，投資人可以在美股存股帳戶中進行買賣存股交易、清楚掌握投資明細、配息紀錄、以及存股績效追蹤。

永豐金證券表示，從開立複委託帳戶、銀行外幣帳戶，到「豐存股-美股」平台辦理定期投資，投資人全部線上完成，採定期扣款方式，每月提供三次扣款日選擇，最低投資單位為1股美股，小額就可以長期購買國際企業股票，目前共有50檔標的，涵蓋個股、ETF。

永豐金證券表示，日常滑手機看臉書facebook、週末去好市多採買、看迪士尼卡通，這些產品與服務都在美股掛牌，美股企業不論在規模、多元性、科技創新均居全球領導地位，美國資本市場發展成熟，但過去可以直接投資這些國際企業的管道很少，加上時差以及股價高，有一定的投資門檻，「豐存股-美股」提供小額投資人低門檻便利的長期投資服務。

(中時 )