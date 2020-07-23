近來人們越趨重視「送行」往生者，因此有大體化妝師為逝世者化妝、穿衣。但常在殯儀館、火葬場兩頭跑的「粗工」可不容易，除了屍體再重都得扛之外，也有可能會因說錯話而伴隨厄運。大體修復師蕾蕾上節目分享她在縫合屍體時，講錯話壞了往生者的好事，竟遭祂緊緊跟隨…。

大體修復師的工作主要在修復屍體，重建、修補、縫合到淨體他們一手包辦。蕾蕾有回在幫一名往生女性縫合時，就在和往生者的未婚夫閒聊，男生因悲傷過度，心頭產生冥婚的想法；當下蕾蕾也沒想太多，依照過去冥婚不好的經驗，就隨口說：「你還年輕，我是建議不要啦。」不料竟連好幾晚睡覺時傳來「為什麼？」歷歷在耳。

過幾天蕾蕾和北部的朋友們相約遊玩，同行一名朋友剛好有通靈體質，而那名朋友用餐時全程臉色鐵青不發一語，疑似忍不住脫口提問：「妳前幾天是不是幫一個皮膚很好的女孩子修復？」一針見血的提問換蕾蕾臉色大變，通靈的朋友更語帶驚人接著說：「祂從我們進餐廳就一直跟在妳後面，好像很生氣。」

蕾蕾當下立刻開始回想，也馬上意識到當天勸女孩的未婚夫不要冥婚這件事，「祂」好像才放心跟通靈的朋友溝通，氣自己那麼年輕就走，還被人壞了好事無法冥婚，感到十分不甘心。蕾蕾聽聞立刻對著空氣鄭重道歉，祂也在朋友眼中慢慢淡去。讓蕾蕾上了寶貴的一課說：「工作的時候別亂講話，說者無心、『聽者』有意。」

(中時新聞網)