隨著中鋼9月內銷盤價連3月調漲，加上目前大陸鋼價續強，即將開出8月盤價的中鴻(2014)，預計也將再度調漲，將是連續第2個月漲價，市場預估熱軋每噸有漲300元以上的空間。

國際鋼價於下半年止跌反彈，中鴻7月內銷盤價反轉開高後，隨著中鋼9月續漲，中鴻緊接著將於明天開8月盤價，也有機會續漲，整體鋼鐵業第三季不淡。

第三季鋼市逐步好轉，中鋼內銷單月盤價逐月調升，拉動市場行情，中鴻7月盤價跟進開高盤，內銷熱冷軋等產品調升500-800元，外銷也開漲，內外銷均漲，有利於第三季本業營運改善，加上業外有股利入帳，法人預期第3季營運有機會轉盈。

中鴻7月盤價內外銷均漲，為第2季以來首見。中鴻7月內銷熱軋每噸漲800元，內銷冷軋每噸漲500元，內銷熱浸鍍鋅鋼捲漲800元，外銷部分，依地區和產品別每公噸調漲20-30美元，預期鋼市好轉，銷售回升。

中鴻6月營收29.76億元，月增27.39%，年減2.03%。1-6月營收179.49億元，較去年同期減少23.94%。

(時報資訊)