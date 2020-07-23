中央氣象局下午針對12縣市發布了大雨特報，大台北、南投、嘉義地區及其他西半部山區有局部大雨發生的機會，預報員王品翔也指出，原先預報午後雷陣雨範圍主要在西半部，但北部山區也有午後熱對流，且預估雨勢要到傍晚至入夜後才會消散。

氣象局下午發布的即時天氣訊息指出，大台北東側及南側地區易有局部午後雷陣雨發生，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣象局已經針對12縣市發布大雨特報，包括：台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。

(中時新聞網)