環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）23日公布數據顯示，2020年6月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣升至第五位，占比為1.76％。與5月相比，人民幣支付金額整體增長14.15％，同時，全球所有貨幣支付金額整體增長16.05％。

中國證券網報導，同期，以歐元區以外的國際支付作為統計口徑，人民幣位列第八，占比1.14％。

(工商 )