近日澳大利亞以罕見的規模派出5艘軍艦組成艦隊，在南海和西太平洋與美國、日本開展聯合演練。但卻在南海航行時經過部份主權有爭議的島嶼時遇上中共解放軍艦艇對其監控，雙方還一度發生對峙。

據《澳大利亞廣播公司》(ABC)報導，這個由包含兩棲攻擊艦在內的5艘軍艦組成艦隊在航向南海準備參加與美國、日本共同舉行竹的聯合演習時穿越南沙群島附近水道，但是澳艦採取與美艦不同的路線，並未進入有主權周邊12海里內，但仍遭到解放軍船艦的監控。

報導說，目前還不清楚解放軍與澳洲艦隊相互對峙的確實位置，但澳洲國防部證實艦隊確實在有爭議的南沙群島附近航行。

澳洲國防部為此還發表聲明說，艦隊部署期間的活動是澳洲軍方每年在印度太平洋進行定期軍事活動的一部分。「澳洲艦隊在整個部署過程中，與外國軍艦的所有計劃外互動，都是以安全和專業方式進行」。

報導說，澳洲軍艦過去在南海的航行中亦曾遇上類似事件，遭解放軍的軍艦緊隨其後進行監控。

這次澳洲艦隊由堪培拉號(HMAS Canberra)兩棲攻擊艦率領霍巴特號(HMAS Hobart)導彈驅逐艦、司徒亞特號(HMAS Stuart)護衛艦、阿倫塔號(HMAS Arunta)護衛艦、與天狼星(HMAS Sirius)補給艦前往菲律賓海域，將與美國和日本海軍在夏威進行環太平洋(RIMPAC)聯合演習。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）本週表示，美國軍方將採取規模更大的南海航行自由（FONOPS）來挑戰北京在南海的領土主張。「南海航行自由計劃已有40年歷史，2019年我們在南海進行了最大數量的航行自由行動，今年將繼續執行。

(中時新聞網)