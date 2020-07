昨日(22日)陸駐休士頓領事館突遭美國政府要求72小時内關閉,美陸關係急劇升溫。雖然陸媒體評論美國此舉「很瘋狂」,但此事並不是沒有前例的。早在2017年俄羅斯駐舊金山領館也同遭美國政府強制關門,而背後的真相十分驚人。

三年前(2017年),美國國務院要求俄羅斯駐舊金山領事館於9月2日關閉並撤離。9月1日當天,俄羅斯領事館如同陸休士頓領館屋頂冒出黑煙,懷疑焚燒機密文件,引發各界注意。當時川普政府官方稱關閉俄領館是為了報復俄羅斯總統普丁驅逐755名美國外交官的決定,但《外交政策》雜志(Foreign Policy)一篇叫「俄羅斯舊金山領事館的秘密歷史」(The Secret History of the Russian Consulate in San Francisco)的文章指出,背後真正的原因並非如此單純。

文章指出,俄駐舊金山領事館其實是俄羅斯龐大的情報網路總部,是滲透美國西岸經濟和軍事的的中心。其實數十年以來,美國政府就有密切地關注舊金山領事館,觀察俄羅斯的一舉一動。經聯邦調查局(FBI)調查和監控發現,有很多俄羅斯間諜嫌疑人在美國西岸有非常驚悚的行為和怪異的活動,跟舊金山領事館有密切的聯係。

一開始美國政府懷疑因舊金山領事館覆蓋加州矽谷、斯坦佛伯克利等名校和多家國防企業總部等地區,俄羅斯的目標應該是要偷取技術和搜集經濟、科技情報。但通過多年的追蹤和觀察,FBI稱俄羅斯間諜在搜集西岸加州一帶的地下光纖網路情報,企圖滲透美國的通訊系統,特別是軍事通訊系統。文章稱FBI指出俄羅斯想借此達到能夠在戰時切斷美西通訊,癱瘓美軍作戰指揮系統的能力。2017年俄美的外交戰給予了美國政府一個斬除俄羅斯情報網路的機會。

有趣的是,俄羅斯舊金山領事館與中共休士頓領事館一樣,同為各國最早的駐美領館。陸休士頓領館覆蓋德州和佛州,是美太空科技產業的核心區域。如今美國指控陸休士頓領館為北京偷竊美知識產權、干涉美内政和種種間諜活動的中心,昨日領館人員究竟在燒什麽,休士頓領館的真相值得深入關注和調查。

(中時新聞網)